Иркутск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Лидерами по суточному приросту больных коронавирусом в регионе оказались Иркутск и Ангарск – 40 и 30 новых случая соответственно, следует из карты распространения COVID-19 в Приангарье, разработанной региональным оперштабом.

Из 269 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 40 (всего 12 569),

в Ангарске – 30 (всего 2 938),

в Иркутском районе – 25 (всего 1 932),

в Братске – 19 (всего 1 817),

в Усть-Илимске – 19 (всего1 264),

в Бодайбо – 12 (всего 921).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 569,

Ангарск – 2 938,

Иркутский район – 1 932,

Усть-Кут – 1 838,

Братск – 1 817.