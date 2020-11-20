Авиакомпании сообщили об отмене рейсов из-за низкой загрузки бортов в городах Сибири

Авиакомпании России сообщили о низкой загрузке бортов самолетов в городах Сибири, в том числе в Иркутске, из-за чего приходится отменять рейсы, пишет «Коммерсантъ».

Лидером по числу отмен рейсов в сибирских аэропортах стал «Аэрофлот». Так, например, авиакомпания приостановила продажу билетов по направлению Кемерово – Москва вплоть до 24 ноября из-за низкого спроса. На днях был отменен и рейс «Ираэро» из Кемерово в Иркутск по той же причине, даже несмотря на то, что полеты между городами совершаются всего раз в неделю.

Значительнее всего снизилось количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург. По мнению экспертов, это связано с тем, что центральные направления обычно рассматривается как стыковка на пути в Европу, которая в настоящее время закрыта для поездок.

Пострадали от низкого спроса на полеты также авиакомпании «Уральские авиалинии», «Россия», «Азимут», «Северный ветер».

Для адаптации к текущей обстановке перевозчики не только сокращают количество рейсов, но и по возможности вместо более вместительных самолетов выставляют на линии менее емкие машины.