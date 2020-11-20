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Иркутская область в 2021 году продолжит субсидировать ремонт религиозных сооружений

В Приангарье субсидии на ремонт религиозных сооружений были распределены впервые. Общая сумма составила 13,2 млн рублей. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Средства могли получить организации, которые являются собственниками памятников истории и культуры. Деньги можно направить на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также приспособление объекта культурного наследия для современного использования.

Иркутская синагога получила 2,2 млн рублей на ремонт фасадов. Работы уже выполнены. Успенской церкви в Иркутске направлено 3,7 млн рублей.

На эти средства там обновляют купола. Самую большую сумму получила церковь Михаила Архангела в селе Большой Кашелак Куйтунского района. 7,3 млн рублей направлено на замену кровли, декоративного оформления, внутренние работы. Церковь деревянная, построена более 100 лет назад. Её не эксплуатировали много лет. Активисты восстанавливают храм, привлекая средства из различных источников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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