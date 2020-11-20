В Иркутской области упростили систему маркировки лекарств

Упрощения введены с учетом эпидемиологической ситуации и повышенного спроса на лекарственные препараты. Действие новелл распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года, сообщают в таможне.

Согласно нововведению до 1 февраля 2021 года разрешается:

после подачи сведений в систему мониторинга, не дожидаясь квитанции, проводить дальнейшие операции с препаратами, если ответ об успешной обработке данных не получен в течение 15 минут;

в случае непоступления сведений о QR-коде из системы мониторинга в АИС таможенных органов в течение двух часов с момента направления соответствующего запроса сверка с данными, указанными в таможенной декларации на препарат, не производится. Отсутствие сверки не препятствует выпуску лекарств для внутреннего потребления.

Кроме того до 1 июля 2021 года при ввозе лекарственных препаратов в Россию дополнительно вводятся упрощённые механизмы:

достоверность сведений при ввозе лекарств в Россию могут подтверждать держатели или владельцы регистрационных удостоверений либо оператор системы мониторинга путем проверки наличия в системе мониторинга зарегистрированного идентификатора субъекта обращения лекарственных средств и QR-кода;

при маркировке упаковок лекарств на таможенном складе представлять в систему маркировки QR-код вправе импортер, а подтверждать их достоверность может оператор системы мониторинга, который отправит субъекту обращения лекарств уведомление о представлении сведений, содержащее проверенные данные;

подтверждать достоверность сведений, представляемых в систему мониторинга при обороте препаратов, вправе субъект обращения лекарств, передавший, в рамках гражданско-правовых отношений, препараты другому субъекту обращения лекарств.

Изменения в законодательстве не распространяются на препараты для лечения редких заболеваний из категории высокозатратных нозологий.