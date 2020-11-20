Учительницу усольского техникума оштрафовали на 2,1 млн рублей за взятки при продаже дипломов

Усольский городской суд Иркутской области на официальном сайте сообщил, что оштрафовал преподавателя местного индустриального техникума на 2,1 миллиона рублей за взятки при продаже дипломов.

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Установлено, что женщина – педагог и председатель аттестационной комиссии организации – продавала дипломы желающим гражданам. Они не ходили на пары, не сдавали экзамены и не числились учениками техникума. За свои услуги она получала деньги, которые тратила на свое усмотрение.

Оформленные подложные документы она передавала на подпись директору и секретарю, пользуясь их доверием. Всего гражданка совершила 20 преступлений – ее признали виновной в получении 10 взяток и совершении 10 подлогов.

За преступление она будет платить штраф в рассрочку в течение 60 месяцев – по 35 тысяч ежемесячно, а также не сможет работать педагогом 5 лет.