Сбербанк — победитель международного конкурса по кибербезопасности CDMC

Команда Департамента кибербезопасности Сбербанка стала сильнейшей в мире по итогам международного онлайн-конкурса Cybersecurity Data Mining Competition 2020 (CDMC).

Российские специалисты лучше всех решили поставленную задачу — создали и обучили модели для распознавания вредоносного программного обеспечения с использованием технологий искусственного интеллекта. Команда банка опередила коллег из Тайваня (2-е место), Японии (3-е место) и других стран. Всего в соревнованиях приняли участие 549 специалистов из 44 стран мира.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк ежесекундно сталкивается с атаками киберпреступников и успешно справляется с ними. Без преувеличения, лучшие преступные умы нашей страны, да и всего мира, пытаются нас взломать, учитывая масштаб и профиль нашей деятельности. В таких условиях нам удалось за несколько лет вырастить команду мирового уровня, которая способна противостоять киберугрозам любой сложности. Для защиты Сбербанка и его клиентов мы выстроили уникальную экосистему кибербезопасности и используем самые современные технологии и алгоритмы. Победа в престижном международном конкурсе вновь доказала высочайшую конкурентоспособность и подготовленность нашей команды. К сожалению, вместе с нами совершенствуются и преступники, и поэтому мы не можем себе позволить даже на миг остановиться в своём развитии».