Новости

В Мамско-Чуйском районе установили границы лесничества

Площадь лесничества составляет 43 млрд квадратных метров. Об это сообщает Кадастровая палата Иркутской области. 

Ранее в ЕГРН внесены сведения о трех лесничествах региона: Киренском, Голоустненском и Бодайбинском. Их общая площадь более 131 млрд квадратных метров.  

Лесничества являются основными территориальными единицами управления в области использования, защиты и воспроизводства лесов. 

Установление правильных границ участков лесного фонда необходимо для защиты прав граждан, чья недвижимость расположена вблизи его границ, так и для предотвращения передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящегося в собственности РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании