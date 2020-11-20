В Мамско-Чуйском районе установили границы лесничества

Площадь лесничества составляет 43 млрд квадратных метров. Об это сообщает Кадастровая палата Иркутской области.

Ранее в ЕГРН внесены сведения о трех лесничествах региона: Киренском, Голоустненском и Бодайбинском. Их общая площадь более 131 млрд квадратных метров.

Лесничества являются основными территориальными единицами управления в области использования, защиты и воспроизводства лесов.

Установление правильных границ участков лесного фонда необходимо для защиты прав граждан, чья недвижимость расположена вблизи его границ, так и для предотвращения передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящегося в собственности РФ.