Цифровые сервисы Сбербанка признаны лучшими в мире

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбербанк получил международную премию «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards) сразу в трёх номинациях.

«Лучший интегрированный официальный сайт банка» (Best Integrated Corporate Banking Site) — sberbank.ru для юридических лиц;

«Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management) — для юридических лиц;

«Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment) — для физических лиц.

Ранее, в августе 2020 года, 7 цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц были названы лучшими в Центральной и Восточной Европе по результатам ежегодного исследования Global Finance.

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.