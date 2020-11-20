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Новые клиенты Сбера могут целый месяц бесплатно инвестировать на фондовом рынке

Сбер предлагает клиентам, впервые открывающим брокерский счёт, специальные условия. По акции «Тариф на каникулах» они смогут инвестировать на фондовом рынке Московской Биржи без брокерской комиссии в течение 30 дней с момента открытия счёта.

Акция продлится до 11 декабря 2020 года включительно. Для участия необходимо открыть брокерский счёт в мобильном приложении СберБанк Онлайн по промокоду 2PROMO, а затем совершать сделки в мобильном приложении Сбербанк Инвестор или терминале QUIK.

Фондовый рынок Московской Биржи позволяет торговать акциями российских и зарубежных компаний, корпоративными и государственными облигациями РФ, ПИФами, ETF и другими инструментами. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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