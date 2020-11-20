Сбер предложил продукты своей экосистемы Eurasian Resources Group

Сбербанк и Eurasian Resources Group (ERG) подписали меморандум о намерениях по расширению сотрудничества. Партнеры объявили об этом в ходе совместного саммита Сбербанка и Института Адама Смита «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020».

Стороны собираются развивать сотрудничество в рамках внедрения и адаптации продуктов экосистемы Сбера, включая хеджирование и торговые операции с сырьевыми активами в части предоплаты физических поставок, сырьевое РЕПО и другие финансовые инструменты.

Соглашение также предусматривает корпоративное обучение сотрудников ERG в СберУниверситете.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы уже много лет тесно взаимодействуем с ERG в области наших финансовых продуктов, в первую очередь кредитных. Подписанный меморандум о намерениях существенно расширяет спектр нашего сотрудничества. Мы начинаем плотно работать в части сервисов экосистемы Сбера, повышающих эффективность ведения бизнеса. Совместно с ERG мы будем реализовывать программы развития персонала в нашем СберУниверситете, который входит в число лучших корпоративных университетов мира. И, конечно, будем уделять ещё более пристальное внимание вопросам хеджирования рисков и торговых операций с сырьевыми активами: в период высокой волатильности цен на металлы это критически важно для устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе».

Бенедикт Соботка, Главный исполнительный директор ERG:

«Меморандум о намерениях подтверждает наше многолетнее стратегическое партнерство со Сбером. Мы рассчитываем, что новые сферы сотрудничества дадут дополнительный импульс развитию ERG, повышению эффективности Группы и применению знаний и экспертизы ее сотрудников. Мы намерены использовать наши имеющиеся достижения и одновременно находить новые пути и синергии вместе со Сбером — одним из ведущих международных финансово-технологических институтов. Сбер очень серьезно и активно развивает экосистему, и обмен опытом в этой связи поможет открыть новые сферы для инноваций и повысить эффективность коммерческой деятельности в долгосрочной перспективе».