Сбербанк и РУСАЛ объявили о реализации ESG-стратегии

Сбербанк и компания РУСАЛ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (Environment, Social and Governance, ESG). Стороны договорились о совместной работе по достижению Целей ООН в области устойчивого развития. О подписании соглашения было объявлено в ходе совместного саммита Сбербанка и Института Адама Смита «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020».

Сбербанк будет оказывать РУСАЛу консультационную и информационную поддержку в области устойчивого развития, в том числе в отношении существующих практик и возможных инструментов финансирования «зеленых» и социальных проектов компании, а также в части влияния стратегии устойчивого развития на публичные корпоративные ESG-рейтинги.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«РУСАЛ — это один из мировых лидеров в производстве алюминия и одна из самых ответственных компаний с точки зрения минимизации своего углеродного следа. ESG-повестка становится отдельным вектором нашего сотрудничества. Реализация указанных в соглашении задач внесёт существенный вклад в сохранение окружающей среды для будущих поколений, совершенствование корпоративного управления и социальной ответственности крупного бизнеса. Уверен, что подписание этого документа является знаковым событием не только для Сбербанка и РУСАЛа, но и для развития "зелёной" экономики в целом».

Олег Мухамедшин, директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа:

«Инвестиции в "зеленые" проекты и соблюдение ESG-принципов — магистральные направления в работе нашей компании. Мы уверены, что соглашение со Сбербанком будет способствовать не только динамичному экономическому развитию компании, но и усилению социальных и экологических аспектов нашей деятельности».