Банк «Солидарность» подписал соглашение о сотрудничестве с управлением по привлечению иностранных инвестиций г. Хайкоу

17 ноября Председатель правления Банка «Солидарность» Игорь Чумаковский и Заместитель секретаря правительства г.Хайкоу (пров.Хайнань) Хуан Янь подписали Соглашение о сотрудничестве.

Перед подписанием Хуань Янь рассказала о концепции Зоны свободного порта г. Хайкоу и представила новую политику городского правительства по либерализации требований к деятельности иностранных инвесторов.

И. Чумаковский выразил уверенность в том, что совместными усилиями России и Китаю удаться преодолеть все трудности, вызванные пандемией, и открыть новые горизонты двухстороннего сотрудничества.

В рамках онлайн-церемонии были также подписаны Соглашения о сотрудничестве между Управлением и Китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин» в лиц Генерального директора Ли Чжэна и Российско-Азиатского Союза Промышленников и предпринимателей в лице В. Монкевича.