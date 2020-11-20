ПСБ и правительство Удмуртии обсудили развитие ОПК, инвестиционных и социальных проектов

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов провели в Москве рабочую встречу по реализации в регионе приоритетных инвестиционных и социально-экономических проектов в рамках ранее подписанных соглашений.



Стороны, в частности, обговорили развитие программы газификации сельских населенных пунктов при финансовом участии ПСБ: банк планирует предоставить финансирование для строительства внутрипоселковых газораспределительных сетей на территории 10 муниципальных образований Удмуртии.



Кроме того, на встрече обсуждались совместные задачи по бесперебойному выполнению госконтрактов и сохранению темпов выпуска продукции двойного назначения и гражданской продукции на предприятиях ОПК, с которыми работает ПСБ. В настоящее время банк обслуживает более 300 таких компаний в республике, которым суммарно уже открыл кредитно-гарантийные лимиты более чем на 81 млрд рублей, и планирует их расширение.



Особое внимание на встрече уделили перспективам развития спортивного сектора республики. На сегодняшний день правительство Удмуртии и ПСБ в рамках соответствующего соглашения поддерживают Федерацию биатлона, Федерацию лыжного спорта и реализуют проект любительских стартов «Калашников-Спорт». Кроме того, главы банка и региона договорились рассмотреть возможность участия ПСБ в проекте реконструкции ледовой арены в Ижевске.



«Список обсуждаемых сегодня вопросов достаточно широк, что говорит о совместной заинтересованности правительства республики и банка в улучшении инвестиционной и социально-экономической сфер региона. В фокусе внимания банка - работа как с крупными предприятиями ОПК, так и с предприятиями малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы продолжим расширять поддержку населения по социально-значимым проектам, включая программы льготного ипотечного кредитования для сотрудников бюджетных организаций, а также развивать спортивные проекты», – прокомментировал итоги встречи председатель ПСБ Петр Фрадков.



«Наше сотрудничество с Промсвязьбанком уже измеряется конкретными показателями: созданными рабочими местами, числом участников спортивных стартов, объемами ремонтных работ. Это говорит о качественном взаимодействии и заинтересованности обеих сторон в проектах, направленных на развитие республики. Перечень перспективных направлений включает в себя и экономические, и социальные вопросы», – отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.