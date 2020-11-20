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Линию по выпуску кислорода возродят в Приангарье для снабжения ковидных госпиталей

Ангарский электролизный химический комбинат (АЭХК) увеличит количество выпускаемого медицинского кислорода для оснащения госпиталей Иркутской области , возобновив эксплуатацию оборудования, которое ранее использовалось для производства жидкого азота, сообщает пресс-служба компании.

Две модульные установки StirLIN-4 для производства азота и кислорода запустят в ближайшее время, их будут обслуживать работники АЭХК. Первую готовую продукцию изготовят до конца ноября 2020 года.

Решение о запуске законсервированного оборудования было принято после поручения губернатора Иркутской области Игоря Кобзева увеличить поставки жидкого кислорода больным коронавирусом.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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