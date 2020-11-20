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Каток и два спорткомплекса построят в Приангарье за 172 миллиона рублей

Правительство Иркутской области сообщило о получении 172 миллионов рублей в 2021 году из федерального бюджета на строительства трех объектов – крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Иркутске, спортивного оздоровительного комплекса в поселке Плишкино и физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Карлук Иркутского района.

Строительство объектов уже началось. Ввести в эксплуатацию спортивный оздоровительный комплекс в Плишкино планируется в 2021 году, ФОКа в Карлуке и катка – в 2022 году.

Деньги выделят в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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