Люди в Чите 4 часа ждали допрейс из Иркутска, поскольку их самолет отдали губернатору для поездки по делам

ИА «Чита.ру» сообщило о задержке рейса Чита – Чара на 4 часа из-за того, что рейсовый самолет отдали губернатору Забайкальского края Александру Осипову для рабочей поездки. Дополнительный транспорт для 43 ожидающих пассажиров был направлен из Иркутска.

Инцидент произошел сегодня. По информации издания, людям сообщили, что рейс отложили по технической причине. На самом же деле самолет был отдан главе Забайкалья для поездки в Каларский район.

Осипов отправился на осмотр дорог муниципалитета, объектов культуры и образования, а также на проверку работы местных больниц в период пандемии. «Также руководитель Забайкалья осмотрит аэропорт села Чара, запланированный к модернизации в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», – приводит издание слова специалиста пресс-служба местного правительства.