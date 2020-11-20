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Жителю Таджикистана дали 5 лет колонии за контрабанду леса в Братске на 100 млн рублей

Братский городской суд Иркутской области дал 34-летнему гражданину Таджикистана 5 лет колонии строгого режима за контрабанду леса на 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина входил в преступную группу, которая по фальшивым документам отправляла лес за границу России.

Кроме срока, виновному назначили штраф в 400 тысяч рублей. Также ему запрещено заниматься лесозаготовкой 1,5 года.

«В качестве обстоятельств, смягчающих осужденному наказание, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию иных соучастников преступлений, наличие малолетних детей, состояние здоровья», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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