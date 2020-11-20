Провалившийся в элеватор 12-летний иркутянин получил 100 тысяч рублей компенсации от УК

«Восточное управление жилищно-коммунальными системами» выплатило 12-летнему мальчику, провалившемуся в элеваторный узел в Иркутске, 100 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что инцидент произошел во дворе дома № 39 на улице Карла Маркса, когда мальчик играл в прятки со своим другом. Дети встали на наземную площадку, примыкающую к крыше элеваторного узла у дома, и провалились. 12-летний мальчик свалился первым, следом на него упал друг. В результате происшествия ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Добиться компенсации вреда поначалу не вышло, поскольку суд посчитал ответчика невиновным, отметив, что он не несет ответственность за содержание элеваторного узла. Прокуратура же не согласилась с этим решением и обжаловала его, подчеркнув обязательство компании держать помещение, где находится элеваторный узел, в надлежащем состоянии.