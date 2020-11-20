Уроженец Приангарья украл и продал шкатулку с золотом, затем уехал на вырученные деньги в Сочи

29-летний уроженец Иркутской области стал фигурантом уголовного дела в Сахалинской области, он подозревается в краже шкатулки, на вырученные средства с продажи которой уехал в Сочи, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел 28 октября. Тогда местная жительница села Сокол пригласила к себе домой мужчину, с которым познакомилась несколько дней ранее в Долинске. При нем она сняла золотые украшения и положила в шкатулку. Когда женщина легла спать, уроженец Приангарья украл шкатулку и сбежал с ней.

Позже он сдал похищенное в ломбард за 140 тысяч рублей, купил на эти деньги билет до Сочи и улетел. Женщина обнаружила пропажу только утром, после чего обратилась в полицию.

Мужчину задержали уже в Краснодарском крае. Ущерб от его действий оценивается в 260 тысяч рублей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы по статье «Кража» УК РФ.