Россияне могут бесплатно ночевать в отеле на Гавайях в обмен на работу волонтерами

Путешественники из России и других стран могут бесплатно переночевать в отеле на Гавайских островах, при условии, если они занимаются волонтерской работой, сообщает РБК.

Отдыхающие могут заняться посадкой деревьев, уходом за океанскими рифами, изготовлением одеял для пожилых людей или уборкой на пляже.

По мнению местных властей, привлечение к работе туристов принесет пользу местным жителям и природе, а также сделает поездки гостей Гавайских островов «важным событием».

Напомним, туристы, приехавшие на Гавайи, должны отправиться на карантин или предоставить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, который необходимо сделать в сертифицированной лаборатории за 72 часа до вылета. По прибытии в аэропорт необходимо пройти повторный тест на COVID-19.