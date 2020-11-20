Новости

Россияне могут бесплатно ночевать в отеле на Гавайях в обмен на работу волонтерами

Путешественники из России и других стран могут бесплатно переночевать в отеле на Гавайских островах, при условии, если они занимаются волонтерской работой, сообщает РБК.

Отдыхающие могут заняться посадкой деревьев, уходом за океанскими рифами, изготовлением одеял для пожилых людей или уборкой на пляже.

По мнению местных властей, привлечение к работе туристов принесет пользу местным жителям и природе, а также сделает поездки гостей Гавайских островов «важным событием».

Напомним, туристы, приехавшие на Гавайи, должны отправиться на карантин или предоставить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, который необходимо сделать в сертифицированной лаборатории за 72 часа до вылета. По прибытии в аэропорт необходимо пройти повторный тест на COVID-19.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании