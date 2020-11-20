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Зарплату будут получать помогающие бороться с COVID-19 студенты-медики в Иркутской области

Власти Приангарья намерены платить зарплату студентам медицинских вузов и сузов, которые помогают бороться с коронавирусом в период пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Учащиеся, ординаторы и аспиранты высших учебных заведений будут ежемесячно получать по 10 тысяч рублей, студенты сузов – по 7 тысяч.

Такое решение было принято на оперштабе. Глава региона Игорь Кобзев поручил профильным министерствам провести расчеты и подготовить необходимые документы для осуществления выплат.

Напомним, предложение об оплате труда студентов накануне озвучил президент России Владимир Путин. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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