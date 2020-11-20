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Все школы Иркутска с 23 ноября вернутся к очной форме обучения

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Мэрия Иркутска на официальном сайте сообщила о возврате всех школ города к очной форме обучения с 23 ноября.

Для контроля распространения инфекции городские власти во время учебы совместно с врачами намерены вести мониторинг заболеваемости учащихся. В случае необходимости директор той или иной школы будет принимать решение о переводе отдельных учеников, групп детей или классов на удаленку.

«Дистанционное обучение не решает в достаточной мере проблему распространения коронавируса. Учителя контактируют друг с другом на работе, по пути следования на работу и домой. Кроме того, при дистанционном обучении школьники имеют возможность свободно передвигаться по городу, посещать торговые центры, что увеличивает риск заболеваемости», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталия Барышникова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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