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Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска государственных облигаций Ульяновской области

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения пятилетних государственных облигаций Ульяновской области объемом 3,5 млрд рублей серии 34003, сообщают в банке.

В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса более чем в три раза превысил объем предложения и составил более 9,55 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка квартального купона составила 6.25% годовых, что существенно ниже первоначального ориентира по ставке купона в диапазоне 6,45 – 6,65% годовых.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 18 ноября 2020 года.

«Ульяновская область второй раз в этом году успешно разметила свои облигации на рынке. Значительный  спрос на облигации подтверждает высокое кредитное качество эмитента и интерес со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность в очередной раз доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению субфедеральных облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Совкомбанк.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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