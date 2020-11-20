Центральный банк Турции оправдал ожидания инвесторов и перешел к резкому ужесточению денежно-кредитной политики после безуспешных попыток остановить падение турецкой лиры, потерявшей 30% с начала года и ставшей худшей среди валют развивающихся рынков.

По итогам заседания в четверг турецкий ЦБ сразу на 4,75 процентного пункта повысил ключевую ставку, передвинув ее на уровень 15% годовых. Ставка LLW (Late Liquidity Window), под которую регулятор проводит основной объем кредитных операции, была увеличена до 19,5% годовых. Это превзошло ожидания рынка, который прогнозировал в среднем 18,75%.

В 2020 ситуация в экономики Турции в 2020 году оказалась очень сложной. Пандемия COVID-19 обрушила экспортные доходы турецкой экономики, оставив ее с «дырой» в платежном балансе размером $4-5 млрд в месяц. Начав год с валютными активами на $74 млрд, к началу сентября регулятор имел уже лишь $44,9 млрд. При этом чистые ЗВР Турции (за вычетом свопов и обязательств перед коммерческими банками) опустились до нуля. Здравый смысл победил.

Многие полагали, что Турция может стать катализатором кризиса на emerging markets, обрушив рынки Бразилии и России. Глобализация имеет не только свои плюсы, но и минусы. Некоторые даже вспоминали азиатский кризис 1997-1998 годов, когда тайский бат и другие валюты стремительно падали, что привело к дефолту по ГКО и масштабному кризису в России. Девальвация рубля, крах почти всех частных коммерческих банков и обнуление рынка акций приватизированных предприятий, индекс РТС упал почти до нуля.

Конечно, сейчас Россия намного крепче, чем в 1998 году. Тогда бюджет полностью зависел от ГКО и займов МВФ. Однако лучше жить без кризисов и потрясений. Однозначно хорошая новость. Эрдоган сделал правильный выбор.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»