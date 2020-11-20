В Иркутске открыли еще одно инфекционное отделение для лечения COVID-19

Сегодня открылось инфекционное отделение для лечения коронавируса в Иркутской городской клинической больнице № 3 на 90 коек, об этом сообщили на заседании оперштаба.

Кроме того, до конца недели более ста коек развернут в Ангарске. В целом сейчас в медучреждениях функционируют почти пять с половиной тысяч коек, из них полторы тысячи с кислородом.

По данным на 20 ноября, в Иркутской области 269 человек заболели коронавирусом за последние сутки, это новый рекорд по количеству случаев с начала второй волны пандемии. Всего в Приангарье 29,6 тысячи человек болеют коронавирусом. Госпитализировано в медучреждения 4 330 человек.