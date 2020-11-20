Новости

В Приангарье тесты на коронавирус будут выполнять не более 48 часов

Читайте также:

Иркутск вошел в число городов с высоким риском заражения COVID-19
21 ноября 2020
В России впервые выявлено более 24 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
21 ноября 2020

В Иркутской области по прежнему острой остается проблема с задержкой результатов анализов на Covid-19. Как доложила заместитель министра здравоохранения Галина Синькова, в начале следующей недели все лечебные учреждения войдут в график, который предполагает выдачу результатов спустя 48 часов после взятия анализа.

- Считаю необходимым обратить внимание именно на сокращение времени от взятия теста у пациента до его доставки в лабораторию. Это тоже очень важно. Прошу глав отдаленных территорий подключиться к этой работе. Нам нужно определить все точки с долгим сроком ожидания и представить по ним решения, - подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным на 20 ноября, в Иркутской области за последние сутки выполнено 12 тысяч тестов. Всего с начала эпидемии более 1,112 млн исследований.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

БРИФ-2020. Байкальский риск-форум #ibrif
БРИФ-2020: «Последнее слово остается за командиром». О лидерстве в эпоху перемен
“Черный лебедь” 2020 года. Как сохранить непрерывность бизнеса в условиях пандемии
Новый госпиталь в Усть-Куте планируют сдать в начале 2021 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании