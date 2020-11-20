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Названы улицы Иркутска, по которым запрещено движение большегрузов

С 20 ноября на территории Иркутска вступил в силу запрет на движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин ежедневно с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00.

Ограничения для проезда грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин будут действовать по 1 декабря 2021 года на дорогах Иркутска ежедневно с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00 по следующим улицам:

  • по ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бул. Рябикова;
  • по бул. Рябикова на участке от дома № 31б по бул. Рябикова до ул. Сергеева;
  • по ул. Сергеева;
  • по ул. Воронежской от ул. Маяковского до ул. Сергеева;
  • по ул. Маяковского на участке от ул. Воронежской до Спортивного переулка;
  • по объездной дороге мкр. Первомайский – мкр. Университетский;
  • по ул. Рабочего Штаба;
  • по ул. Байкальской на участке от пересечения с ул. Дыбовского до пересечения с ул. Ржанова;
  • по ул. Розы Люксембург на участке от ст. Горка до пересечения с ул. Тухачевского.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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