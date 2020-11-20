Названы улицы Иркутска, по которым запрещено движение большегрузов

С 20 ноября на территории Иркутска вступил в силу запрет на движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин ежедневно с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00.

Ограничения для проезда грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин будут действовать по 1 декабря 2021 года на дорогах Иркутска ежедневно с 7.00 до 10.00 и с 16:00 до 20:00 по следующим улицам: