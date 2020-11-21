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Иркутск вошел в число городов с высоким риском заражения COVID-19

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«Сбер» назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом. Выше всего вероятность заражения коронавирусом среди крупных российских городов в Перми и Воронеже, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования «СберИндекса». В этих городах риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране.

После них в рейтинге расположились Иркутск и Новосибирск, где вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России. Меньше всего он в Москве, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Также вероятность ниже среднего в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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