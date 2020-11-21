274 заболевших коронавирусом выявили в Бурятии

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 21 ноября выявлено 274 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 16 740.

Из 274 новых случаев COVID-19: 228 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 996 пациентов, наблюдается 13 114 человек.

Выздоровели 349 человек за последние сутки, всего – 11 205 человек.

За последние сутки в регионе 10 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 344 человека.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 826 коек, занято – 2 195, свободно – 631 койка. Занятость коечного фонда составляет 77,7%.