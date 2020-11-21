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Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Лидерами по суточному приросту больных коронавирусом в регионе оказались Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск – 65, 33 и 33 новых случая соответственно, следует из карты распространения COVID-19 в Приангарье, разработанной региональным оперштабом.

По данным «Сбера», Иркутск вошел в число городов с высоким риском заражения COVID-19. По мнению аналитиков, вероятность заболевания в столице Восточной Сибири на 7% выше, чем в среднем по России.

Из 257 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 65 (всего 12 634),
  • в Ангарске – 33 (всего 2 971),
  • в Усть-Илимске – 33 (всего1 297),
  • в Братске – 30 (всего 1 847),
  • в Усолье-Сибирском – 18 (всего 540).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 12 634,
  2. Ангарск – 2 971,
  3. Иркутский район – 1 938,
  4. Усть-Кут – 1 854,
  5. Братск – 1 847.

Всего на территории с начала эпидемии зафиксировано 29,9 тысячи больных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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