Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

Лидерами по суточному приросту больных коронавирусом в регионе оказались Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск – 65, 33 и 33 новых случая соответственно, следует из карты распространения COVID-19 в Приангарье, разработанной региональным оперштабом.

По данным «Сбера», Иркутск вошел в число городов с высоким риском заражения COVID-19. По мнению аналитиков, вероятность заболевания в столице Восточной Сибири на 7% выше, чем в среднем по России.

Из 257 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 65 (всего 12 634),

в Ангарске – 33 (всего 2 971),

в Усть-Илимске – 33 (всего1 297),

в Братске – 30 (всего 1 847),

в Усолье-Сибирском – 18 (всего 540).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 12 634, Ангарск – 2 971, Иркутский район – 1 938, Усть-Кут – 1 854, Братск – 1 847.

Всего на территории с начала эпидемии зафиксировано 29,9 тысячи больных.