Названы опасные свойства мутировавшего коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила о двух опасных свойствах мутировавшего коронавируса, сообщает РИА Новости.

Она рассказала в эфире на YouTube о готовящейся к публикации в Дании научной работе об изменениях коронавируса в организме зараженных им норок. Исследователи пришли к выводу, что новый штамм вируса, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.

"Штамм с этими мутациями способен выделять больше вируса. <…> К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей", — предположила Баранова.

По ее мнению, "самая плохая вещь" в новой мутации — это результат эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой коронавируса в начале пандемии. Ученые отметили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус.

По ее словам, это означает, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего".