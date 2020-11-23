Банкам грозит дефолт из-за пандемии коронавируса

Десяткам российских банков предрекли дефолт, так как в третьем квартале 2020 года, после прохождения первого пика пандемии коронавируса, ситуация в банковском секторе не улучшилась. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики считают, что в течение года с рынка могут уйти 35 из 378 кредитных организаций.

Отмечается, что в третьем квартале 2020-го кредитное качество портфелей банков в среднем не улучшилось. Также у проблемных игроков не было даже «точечного повышения устойчивости». По оценкам аналитиков, за последние 12 месяцев 26% действующих банков были убыточны, в январе-сентябре больше трети организаций (36%) столкнулись со снижением регулятивного капитала. Помимо прочего, у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

Как пояснил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, процесс ухудшения финансового положения еще напрямую не связан с потерями от пандемии: для участников рынка еще действуют послабления от ЦБ.

«Рентабельность снижается в первую очередь из-за того, что выпадает часть доходной базы, снижается транзакционная активность клиентов, процентные доходы падают в условиях торможения кредитования в некоторых сегментах, а также из-за снижения ставок в целом. В то же время оперативно оптимизировать расходы большинству банков не удается», — отметил он. По его словам, во второй половине 2021 года уже 45–50 процентов банков покажут убытки и снижение регулятивного капитала.