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РБК: «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития получит в управление «Роснано» и фонд «Сколково», сообщает РБК со ссылкой на свои источники, близкие к правительству.

Концепция реорганизации утверждена кабинетом министров, говорят два источника РБК, близких к правительству, и источник в одном из институтов развития. Два близких к кабинету министров собеседника РБК подтвердили информацию о том, что в рамках реформы институтов развития обсуждается уход с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который руководит структурой с момента ее создания. «Ему будет предложена другая должность, финального решения нет», — сказал один из них.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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