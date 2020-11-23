Дом культуры в селе Нукуты стоимостью 94 млн рублей откроется до конца года

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило об открытии до конца 2020 года Дома культы в селе Нукуты Иркутской области, стоимость возведения которого – 94 миллиона рублей.

Площадь одноэтажного здания составляет более 1 тысячи квадратных метров. В нём размещены зрительный зал на 150 мест, кабинеты для работы кружков, помещения для персонала, физкультурно-оздоровительный комплекс на 20 человек.

В дальнейшем планируется закупка цветового и звукового оборудования.

Строительство объекта ведется в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы.