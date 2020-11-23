Новости

Власти Иркутска планируют потратить 12,2 млн рублей на благоустройство бульвара Постышева

Мэрия Иркутска направит 12,2 миллиона рублей на благоустройство бульвара Постышева в городе, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

На эти деньги планируется отремонтировать зону променада от улицы Коммунистической до Дальневосточной.

Заявки от подрядчиков принимаются с 20 по 1 ноября. Деньги на работы будут направлены из городской казны. Работы по благоустройству необходимо выполнить в период с 20 апреля по 1 сентября.

Напомним, бульвар Постышева начали благоустраивать еще в 2017 году. Тогда  планировалось отремонтировать на этой территорию лестницу, провести дополнительное озеленение, установить кованные часы, разместить детские и спортивные зоны, круглогодичную горку для тюбинга, оборудовать парковку. Тогда же одна из иркутских компаний пыталась помешать благоустройству, заявив о правах на землю.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ПГК #Первая грузовая компания
Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру»
Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов»
Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании