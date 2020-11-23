Власти Иркутска планируют потратить 12,2 млн рублей на благоустройство бульвара Постышева

Мэрия Иркутска направит 12,2 миллиона рублей на благоустройство бульвара Постышева в городе, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

На эти деньги планируется отремонтировать зону променада от улицы Коммунистической до Дальневосточной.

Заявки от подрядчиков принимаются с 20 по 1 ноября. Деньги на работы будут направлены из городской казны. Работы по благоустройству необходимо выполнить в период с 20 апреля по 1 сентября.