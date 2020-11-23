Новости

35 российских банков могут лишиться лицензий и уйти с рынка в ближайший год

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили о том, что до 35 российских банков, или 9,3% от всех существующих, могут лишиться лицензий в ближайший год и уйти с рынка, пишет РБК.

«В третьем квартале 2020 года, после прохождения первого пика пандемии коронавируса, ситуация в банковском секторе не улучшилась», – сообщает издание.

Последний год для 26% действующих банков был убыточным: в январе – сентябре больше трети организаций – 36% – столкнулись со снижением регулятивного капитала. Также заметен и отток средств клиентов – у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

Более того, ожидается, что во второй половине 2021 года уже 45–50% банков покажут убытки и снижение регулятивного капитала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ПГК #Первая грузовая компания
Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру»
Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов»
Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании