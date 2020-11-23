Пенсионер из Приангарья перевел мошеннику 60 тысяч рублей за несуществующий трактор

Пенсионер из Боханского района Иркутской области перевел мошеннику 60 тысяч рулей за трактор, которого не существует, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по региону.

Установлено, что мужчина нашел объявление о продаже транспорта на «Авито». Цена трактора составляла 110 тысяч рублей и была ниже, чем в аналогичных предложениях, якобы из-за срочности продажи.

Продавец обещал отправить машину транспортной компанией из Ангарска и попросил предоплату за доставку в 10 тысяч рублей, затем еще 80 тысяч.

«Обнаружив, что собеседник разговаривает с номера телефона с кодом сотового оператора Москвы, покупатель усомнился в честности сделки, однако злоумышленник назвал себя «бывшим дальнобойщиком», использующий сим-карту другого региона», – отмечается в сообщении.

По технической причине покупатель не смог перевести всю сумму, однако 60 тысяч рублей отправить успел, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.