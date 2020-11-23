Россиянам рассказали о возможном росте тарифов ЖКХ в 2021 году

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Московский комсомолец, роста в 4-6% следует ожидать и с 1 июля 2021 года.

Так, специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева напомнила, что в нынешнем году по сравнению с предыдущим рост тарифов составил от 2,5 до 6,5 процента в зависимости от региона.

«Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году», — предположила эксперт.

Кроме того, отметила Чернышева, с нового года людей "поджидает новая напасть" — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов.

«И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — сказала эксперт.