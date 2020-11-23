Корпорация «Иркут» опубликовала новый фильм, демонстрирующий преимущества самолета МС-21

Корпорация «Иркут» на своем Youtube-канале опубликовала новую серию из цикла фильмов, где демонстрируются преимущества самолетов МС-21, строящихся на Иркутском авиационном заводе.

Новый выпуск посвящен маякам. Он длится 3,5 минуты и рассказывает об аэронавигационных огнях лайнера. Их работу наглядно показывает ведущий инженер по испытаниям Юрий Пушкарев прямиком из кабины самолета.

Цикл картин получил название «МС-21. Мир самолетов 21 века». Они посвящены салону транспорта, стеклянной кабине, ручке управления, лазерам и роботам, а также производству самолета на авиазаводе. Первый короткометражный фильм был опубликован в августе 2019 года. В настоящее время в общей сложности размещено шесть серий.