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Корпорация «Иркут» опубликовала новый фильм, демонстрирующий преимущества самолета МС-21

Корпорация «Иркут» на своем Youtube-канале опубликовала новую серию из цикла фильмов, где демонстрируются преимущества самолетов МС-21, строящихся на Иркутском авиационном заводе.

Новый выпуск посвящен маякам. Он длится 3,5 минуты и рассказывает об аэронавигационных огнях лайнера. Их работу наглядно показывает ведущий инженер по испытаниям Юрий Пушкарев прямиком из кабины самолета.

Цикл картин получил название «МС-21. Мир самолетов 21 века». Они посвящены салону транспорта, стеклянной кабине, ручке управления, лазерам и роботам, а также производству самолета на авиазаводе. Первый короткометражный фильм был опубликован в августе 2019 года. В настоящее время в общей сложности размещено шесть серий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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