Россияне предпочитают психологам родственников и друзей

Треть россиян заявили, что не нуждаются в посторонней помощи и ищут выход сами (30%).

Согласно исследованию ВЦИОМ, в нелегких жизненных ситуациях, которые сложно решить в одиночку, россияне чаще всего обращаются к родственникам (62%), к друзьям (24%) или к любимому человеку (18%).

К родственникам семьи чаще обращаются женщины (69% vs 52% мужчин), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (70%) и те, кто боится, что он или его семья заболеют коронавирусом (70%). К друзьям или к любимому человеку обращаются чаще других молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Не нуждаются в посторонней помощи преимущественно мужчины (35% vs 25% женщин) и люди в возрасте от 35 лет и старше. Также эта доля выше среди тех, кто не тревожится из-за возможности заражения коронавирусом.С 2009 года доля тех, кто в непростых ситуациях обращается к родственникам, снизилась на 7 п.п. При этом в 2,5 раза выросла доля тех, кто справляется без посторонней помощи.

При возникновении неприятностей в семье или с близкими подавляющее большинство россиян пытаются справиться сами (72%).

Каждый пятый опрошенный (18%) делится переживаниями с друзьями и 3% обращаются к специалисту (к психологу, священнослужителю или в соцслужбы). В случае затруднений на работе россияне чаще готовы ими делиться с ближними. Каждый четвертый работающий делится своими переживаниями с коллегами (24%), каждый десятый — с близкими/друзьями (12%), 2% обращаются к специалисту — среди них выше доля молодых людей от 18 до 24 лет.

Половина россиян заявили, что пытаются справиться сами (56%). Вновь это чаще мужчины (63% vs 48% женщин), а также люди в возрасте от 45 до 59 лет.

В год пандемии у каждого десятого россиянина (14%) потребность поговорить по душам стала возникать чаще, особенно у женщин (19% vs 9% среди мужчин) и молодых людей от 18 до 24 лет (25%). В качестве основных причин называли пандемию, карантин и связанные с ними ограничения (32%), финансовые трудности, безработицу и падение уровня жизни (20%), экономическую ситуацию в стране в целом (11%), осложнения со здоровьем/смерть близких (10%), а также самоизоляцию/ограничение передвижения (10%).

Для 23% россиян ничего не изменилось, а у 5% потребность в психологической поддержке уменьшилась.

Более половины наших сограждан самостоятельно справляются со сложностями, и у них не возникало такой потребности (56%). Чаще об этом заявляли мужчины (67% vs 47% среди женщин) и поколение от 45 лет и старше (62-64%). Доверие и отношение россиян к специалистам, оказывающим профессиональную психологическую помощь

Единого мнения у россиян относительно доверия к психологам не сформировалось: 27% считают, что психологам доверять стали больше, чем раньше. Такая же доля опрошенных ответили, что уровень доверия такой же, как и раньше (27%). Треть россиян затруднились ответить (37%), а 9% считают, что меньше, чем раньше.

Среди тех, кто заявил о росте доверия к психологам, выше доля женщин (32% vs 20% среди мужчин) и молодежи от 18 до 24 лет (46%). Затруднялись ответить в основном мужчины (41% vs 33% женщин) и поколение от 45 лет и старше.

В каких случаях, по мнению россиян, может помочь психолог: семейные проблемы (11%), потеря работы или неприятности на работе (6%), депрессия/проблемы с психикой (6%), сложные жизненные ситуации, потеря близких и/или практически во всех ситуациях (по 5% соответственно), а также в других случаях. Более чем треть опрошенных затруднились ответить (39%), а 9% придерживаются мнения, что ни в каких ситуациях психолог не сможет помочь.