Эксперты предсказывают авиакомпаниям «битву» за бизнес-путешественников

Это традиционно сфера деятельности крупных перевозчиков с бизнес-классом и премиальным обслуживанием, но теперь клиенты могут обратить внимание и на менее дорогие авиакомпании, сообщает Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пандемия коронавируса может коренным образом изменить бизнес-перелеты: перевозчики среднего порядка теперь смогут на равных побороться за премиальных клиентов.

Три крупнейшие авиакомпании США — United Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines — предупредили о падении продаж билетов из-за роста заболеваемости коронавирусом и ограничительных мер. Но спрос может восстановиться после того, как появится вакцина. Такое уже наблюдалось летом, когда были сняты некоторые ограничения. С деловыми поездками ситуация иная. Руководители авиаперевозчиков считают, что рынок может сократиться после пандемии на 15% на постоянной основе, передает WSJ.