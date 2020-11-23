ТС «Слата» запускает акцию «Ёлка добра»

С 19 ноября по 20 декабря 2020г года в более 40 супермаркетах «Слата» будут стоять новогодние елки, украшенные открытками с пожеланиями Деду Морозу от более 1000 ребятишек из детских домов Иркутской области.

Галина Родина – Председатель ИОО «Российский детский фонд»:

– В рамках программы «Новогодне-рождественская благотворительная декада», с поддержкой бизнес-партнёров, Детский фонд ежегодно устраивал праздники тысячам ребятишек Приангарья. Проходили спектакли, концерты, игровые программы, и, конечно, вручение подарков. К сожалению, в этом году мы не можем пригласить детей на сказочные спектакли в иркутские театры, но приложим все усилия, чтобы как можно больше детей получили сладкие подарки и добрые пожелания в новогодние дни. Очень надеюсь, что к акции «Ёлка добра» присоединятся многие покупатели сети магазинов «Слата». Поверьте, это нужно, это важно! Потому что, какие бы потрясения не происходили, дети всегда ждут чуда в Новый год. Я признательна компании «Слата» за решение организовать благотворительную акцию «Ёлка добра» и поддержать нас.

Любой желающий сможет присоединиться к проекту и стать персональным новогодним волшебником для ребенка, который очень этого ждет. Для этого необходимо будет взять с елки любую понравившуюся открытку, купить подарок и передать его в «Слату». Акция пройдет при поддержке Иркутского областного отделения Российского детского фонда.

Яна Абалымова – руководитель пресс-службы ГК «Слата»:

– 2020 год еще раз заставил всех посмотреть на истинные ценности, на важность семьи, проявлении заботы, доброты и любви. Помогать ближнему и тем, кто нуждается в нашей помощи – это личное желание каждого. Компания «Слата» на протяжении 18 лет оказываем помощь особо нуждающимся и малоимущим, работает с благотворительными фондами, общественными организациями и школами – интернатами. Дополнительно, в этом году, совместно с движением #МЫВМЕСТЕ мы установили «Тележки добра» в супермаркетах, из-за распространения коронавирусной инфекции многие семьи оказались в трудном положении, и мы оказывали поддержку нуждающимся в виде продуктовых наборов. Также мы поддержали «Службу крови 38» в запуске стимулирующей акции для привлечения доноров тромбоцитов и передали 100 подарков для доноров. В октябре присоединилась к акции в поддержку медицинских работников. Горячие обеды, упакованные в одноразовые контейнеры, доставляются прямо к дверям больниц. И акция «Елка добра» – это наша инициатива, чтобы помочь детям – воспитанникам детских домов поверить в чудеса и осуществить новогодние мечты!

Адреса елок и список детских домов