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Задолженность по госкредитам в 2020 году может достичь 25%

В последующие годы Минфину поручено ее снижать, к 2023 году доля просроченных займов в общей сумме межгоскредитов должна опуститься до 23%, сообщают Известия.

Чтобы улучшить ситуацию с проблемными долгами, предлагается согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств нашей страны, уточняется в приложениях к проекту постановления правительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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