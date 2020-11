Лучший клиентский опыт с помощью искусственного интеллекта: Сбер завоевал 6 наград международной премии iCXA

Сбер получил сразу 6 наград престижной международной премии International Customer Experience Awards (iCXA) в сфере клиентского опыта.

Золото

В номинации Best Use of Digital («Лучшее использование цифровых технологий») победил робот телемаркетинга. Искусственный интеллект (AI) самостоятельно обзванивает клиентов, предлагая им продукты и услуги Сбера. Сервис не имеет аналогов по качеству работы: только 0,5% звонков переводится на оператора после общения с роботом.

Серебро

В номинации Best Use of Customer Insight & Feedback («Лучшее использование идей и обратной связи клиентов») отмечено внедрение AI-технологий в розничной поддержке клиентов. Искусственный интеллект автоматически классифицирует обращения, оперативно решает отложенные обращения, работает с их корневыми причинами.

В номинации Contact Centre («Контактный центр») — контактный центр банка в Ставрополе за реализованные проекты повышения качества обслуживания клиентов на базе AI-технологий.

Бронза

В номинации Contact Centre («Контактный центр») одним из лучших признан чат-бот для корпоративных клиентов, который эффективно отрабатывает персонализированные запросы клиента — текстовые и голосовые. Искусственный интеллект умеет исполнять такие команды, как «Закажи выписку», «Нужна справка», «Подключи эквайринг». Это уникальный продукт на рынке чат-ботов для B2B.

В номинации Best Measurement in Customer Experience («Лучший инструмент оценки клиентского опыта») — инструмент для сбора моментальной обратной связи от клиентов малого и микробизнеса (real-time feedback). Он был запущен в мае 2020 года и позволил увеличить количество обратной связи от клиентов в 10 раз, а время её поступления — сократить до 15 минут.

В номинации Best Use of Customer Insight & Feedback («Лучшее использование идей и обратной связи клиентов») — мобильное приложение СберСоветник для предпринимателей. Миссия сервиса, запущенного в начале 2020 года, — обеспечить владельцев малого и среднего бизнеса готовой аналитикой и рекомендациями для развития своего дела. Мобильный помощник позволяет в один клик получить данные как по своим бизнес-показателям, так и по всему рынку или интересующей отрасли. Вся аналитика в приложении построена на технологиях искусственного интеллекта и больших данных.

Премия International Customer Experience Awards присуждается людям и организациям, которые являются трендсеттерами в использовании технологий для повышения качества обслуживания клиентов. В жюри входят ведущие в мире специалисты в сфере клиентского опыта. В этом году в сервисном соревновании участвовали крупнейшие компании из нескольких десятков стран.

Более подробно о технологиях искусственного интеллекта и анализа данных, а также о новых разработках Сбера в этой области можно узнать в ходе международной конференции AI Journey, которая состоится с 3 по 5 декабря в формате онлайн. Зарегистрироваться на серию мероприятий, проводимых в рамках AI Journey, можно на сайте www.ai-journey.ru.