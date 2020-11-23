В 2020 году 11 тыс. иркутских семей получили материнский капитал на первого ребенка

В текущем году семьи, в которых с начала года рожден или усыновлен первый ребенок, имеют право на получение средств материнского капитала в размере 466 617 руб., сообщают в пресс-службе ПФР.

Другое важное изменение заключается в том, что для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился второй, третий и последующие дети, в связи с которыми возникает право на материнский капитал, его сумма увеличивается на 150 тыс. руб. и составляет 616 617 руб., при условии, что ранее право на материнский капитал у семьи не возникло. В 2020-м году в Иркутской области таким семьям выдано 8 729 сертификатов.