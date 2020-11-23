Новости

В 2020 году 11 тыс. иркутских семей получили материнский капитал на первого ребенка

В текущем году семьи, в которых с начала года рожден или усыновлен первый ребенок, имеют право на получение средств материнского капитала в размере 466 617 руб., сообщают в пресс-службе ПФР. 

Другое важное изменение заключается в том, что для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года, появился второй, третий и последующие дети, в связи с которыми возникает право на материнский капитал, его сумма увеличивается на 150 тыс. руб. и составляет 616 617 руб., при условии, что ранее право на материнский капитал у семьи не возникло. В 2020-м году в Иркутской области таким семьям выдано 8 729 сертификатов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ПГК #Первая грузовая компания
Вадим Шишковский, Финтранс ГЛ: «Отправляем продукцию Группы «ИЛИМ» по всему миру»
Юрий Кузнецов, РН-Транс: «Мы все бьемся за ускорение оборота вагонов»
Иосиф Раткевич, Лесресурс: «У нас есть год, чтобы найти решение по круглому лесу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании