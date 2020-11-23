«Росатом» потратит 1 млрд рублей на ликвидацию радиоактивных отходов в Ангарске

Госкорпорация «Росатом» направит 1 миллиард рублей на утилизацию радиоактивных отходов в городе Ангарске Иркутской области, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

Эти деньги направят на вывод из эксплуатации сооружений на «Ангарском электролизном химическом комбинате». Работы будут проводиться с декабря 2021-го по декабрь 2022 года.

Уточняется, что комплекс имеет площадь 12,5 тысячи квадратных метров, в него входят девять сооружений разных объемов, которые располагаются под землей.

Во время проведения работ планируется извлечь радиоактивные отходы из хранилищ, рассортировать, переработать и передать на захоронение в город Новоуральск Свердловской области.