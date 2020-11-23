В Иркутском районе обсудили состав продуктовых наборов для школьников

Продуктовые наборы являются компенсацией в условиях дистанционного образования за бесплатное питание в школе, сообщают в районной администрации.

Бюджетное обеспечение каждой льготы разное, поэтому и продуктовые наборы разные. Каждый набор отличается по стоимости и составу в зависимости от категории льготы, возраста ученика, а также режима учебы.

До 5 декабря школьники Иркутского района, обучающиеся дистанционно, получат продуктовые наборы. Вопросы организации выдачи проднаборов, а также особенности обучения «на удаленке» обсудили на собрании с представителями родительских комитетов школ Иркутского района 20 ноября.