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В Иркутском районе обсудили состав продуктовых наборов для школьников

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Продуктовые наборы являются компенсацией в условиях дистанционного образования за бесплатное питание в школе, сообщают в районной администрации.

Бюджетное обеспечение каждой льготы разное, поэтому и продуктовые наборы разные. Каждый набор отличается по стоимости и составу в зависимости от категории льготы, возраста ученика, а также режима учебы.

До 5 декабря школьники Иркутского района, обучающиеся дистанционно, получат продуктовые наборы. Вопросы организации выдачи проднаборов, а также особенности обучения «на удаленке» обсудили на собрании с представителями родительских комитетов школ Иркутского района 20 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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