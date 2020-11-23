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На платформе СБЕР Про Медиа участники рынка обсудили тему трансформации химпрома

На ресурсе для крупного бизнеса СБЕР Про Медиа состоялась отраслевая конференция с ведущими экспертами химической индустрии и представителями Сбера на тему «Катализаторы трансформации химпрома: ESG, цифровизация, господдержка». Спикеры обсудили самые актуальные вопросы развития отрасли и предложили решения по её реформированию. 

В конференции приняли участие:

  • Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка;
  • Александр Орлов, директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ;
  • Наталья Ермакова, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности Сбербанка;
  • Иван Барсола, директор группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ; 
  • Назар Сотириади, руководитель ESG-направления дирекции по управлению проектами в области экологии и энергоэффективности Сбербанка;
  • Сергей Самосюк, корпоративный секретарь совета директоров «ФосАгро»;
  • Ирина Вендило, генеральный директор Ассоциации «РОСХИМРЕАКТИВ»;
  • Сергей Ноженко, архитектор решений SAP для химической отрасли; 
  • Руслан Карманный, руководитель департамента корпоративных финансов и казначейства EuroChem Group AG. 

Наталья Ермакова, управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности Сбербанка:

«Всестороннее развитие и преобразование химической отрасли невозможно без активного сотрудничества производителей, государства и бизнеса, особенно в текущих условиях пандемии. Мы верим, что такие элементы как ESG и экономика замкнутого цикла, переход на цифровые процессы и господдержка радикальным образом изменят работу индустрии и позволят вывести ее на новый уровень конкурентоспособности. С учетом именно этих тенденций Сбер будет адаптировать свой подход к работе с отраслью, чтобы способствовать ее дальнейшей эффективной трансформации». 

Подобные дискуссии проходят регулярно с конца апреля 2020 года. В ходе онлайн-встреч топ-менеджеры Сбера, дочерних компаний его экосистемы, партнеров и клиентов банка рассказывают о стратегиях и трендах, делятся опытом перестройки бизнес-процессов и обсуждают развитие различных отраслей. Ознакомиться с материалами предыдущих дискуссий можно на СБЕР Про Медиа в разделе «Live». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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