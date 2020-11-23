5 миллионов детей приняли участие в проектах Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» за пять лет

В ноябре 2020 года Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» отмечает пятилетие. За эти годы участниками проектов и программ фонда стали 5 миллионов детей во всех регионах России.

Цель фонда — развитие российского образования с учётом вызовов XXI века и формирование эффективной инклюзивной среды. Одним из главных вдохновителей и инициаторов создания фонда выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В 2015 году при создании Благотворительного фонда Сбербанка мы ставили перед собой цель внести вклад в будущее нашей страны — в образование и развитие детей. Сбербанк уделяет большое внимание созданию новых возможностей для каждого ребёнка, его родителей и учителей. Развивая и поддерживая различные проекты в области личностного потенциала и цифровых навыков, мы готовим и адаптируем участников программ к вызовам XXI века. За пять лет фонд "Вклад в будущее" стал инициатором и активным участником внедрения персонализированной модели образования и развития инклюзивной среды в России. Убеждён: только совместной работой, энергией и заботой мы сможем создать успешное будущее для нового поколения».

Основные программы и проекты фонда

Программа по развитию личностного потенциала помогла обучить почти 600 управленцев школ и детских садов в 20 регионах России. В образовательных учреждениях они создают среду, в которой дети учатся делать осознанный самостоятельный выбор и придерживаться его, развивать навыки и компетентности, актуальные для жизни и работы в XXI веке.

Программа «Цифровые навыки и компетенции» вместила в себя целую палитру мероприятий. Более 100 «Уроков цифры» по теме искусственного интеллекта привлекли внимание 4 млн школьников и 10 тысяч педагогов по всей России. Один миллион школьников из 13 стран принял участие в таких мероприятиях программы, как Неделя высоких технологий и технопредпринимательства, Хакатон AI-Academy, Олимпиада по искусственному интеллекту.

Программа «Финансовая грамотность» обучает детей управлять деньгами, планировать бюджет и защищать свои средства от мошенников. Курс «Юный финансист» прошло 4000 школьников. Сформировано сообщество преподавателей финграмотности в 30 субъектах РФ. В финансовую игру-симулятор «Вклад» сыграли более одного миллиона раз.

Программа «Учитель для России» объединяет 240 молодых специалистов, которые работают с 30 000 учеников 95 школ в населённых пунктах со сложным социально-экономическим положением, борясь с образовательным неравенством.

Школьная цифровая платформа СберКласс уже доступна учителям и ученикам в 65 регионах, и Сбер продолжает её развивать. Платформа позволяет персонализировать очный образовательный процесс в формате смешанного обучения с опережающим контентом — главные тренды современного образования.

Акция «Остановим коронавирус вместе!» в рамках программы «Вместе» позволила собрать на благотворительной платформе СберВместе 179 млн рублей (с учётом удвоения Сбером поступивших средств). Деньги были направлены в российские научно-исследовательские центры и организации для создания и тестирования вакцин от COVID-19, повышения эффективности лечения и профилактики инфекции. Дополнительно платформа СберВместе помогла только в 2020 году собрать порядка 75 млн рублей для 119 организаций.

Акция «Добрый новогодний подарок» за пять лет принесла 60,8 млн рублей для организации 102 000 развивающих занятий для 9400 детей с особенностями развития и опытом сиротства, которые проводят более 100 НКО в 41 регионе страны.

Акция «Мир открытых возможностей» обеспечила более 430 детей с особенностями ментального развития помощью высококлассных специалистов для освоения важнейших навыков, необходимых для общения и учёбы.

400 музеев из 75 регионов страны участвуют в проекте «Инклюзивный музей», создавая среду для семей с детьми с особенностями ментального развития.

С 2020 года в 6 регионах апробируется технология сопровождаемого трудоустройства для детей с опытом сиротства и ментальными особенностями.

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» входит в топ-5 крупнейших корпоративных фондов России и награждён дипломом «Золотой стандарт» за годовой отчёт 2018 года. Руководители фонда и члены его экспертно-стратегического совета в 2020 году вошли в топ-100 лидеров российского образования.