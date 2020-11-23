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Александр Сурин будет назначен Председателем Правления банка «Восточный»

Совет директоров банка «Восточный» единогласно принял решение о направлении на согласование в Центральный банк Российской Федерации кандидатуры Александра Сурина на должность председателя Правления. 

Занимающая ранее должность исполняющей обязанности Председателя Правления банка «Восточный» Светлана Труханович останется в составе Совета Директоров.

До прихода в «Восточный» Александр Сурин занимал пост председателя правления «Запсибкомбанка». В 2011 году был управляющим Южно-Сахалинского отделения Сбербанка России, членом правления Дальневосточного банка Сбербанка России. С 2018 года работал в Группе ВТБ. Имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере.

Александр Сурин закончил факультет технологии машиностроения Московского высшего технического училища им. Баумана, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». Проходил обучение в Германской академии менеджмента Нижней Саксонии по специализации «менеджмент».

В должности Председателя Правления банка «Восточный» Александр Сурин будет отвечать за операционное управление кредитной организацией, а также реализацию обновленной стратегии развития банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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